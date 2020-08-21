Більше тисячі харків’ян виявили бажання служити за контрактом у ЗСУ (ВІДЕО)

Цьогоріч на Харківщині зросла кількість громадян, які виявили бажання служити в Збройних силах України.

Ніколь Костенко, кореспондентка

На Харківщині побільшало призовників, які виявили бажання проходити службу за контрактом у збройних силах України. з початку року таких осіб вже більше тисячі. Примітно, що цьогоріч вісімнадцять відсотків із таких призовників – жінки. Зараз ми познаймимось із людьми, які незабаром відправляться служити за контрактом на 3 роки.

Тридцятип’ятирічна Людмила Лимар служитиме в навчальному центрі “Десна”. Жінка розповідає, що до цього працювала в пологовому будинку медсестрою. Та додає: близькі підтримали її ініціативу, особливо чоловік-військовослужбовець із 20 стажем.

Людмила Лимар, служитиме за контрактом у ЗСУ

Я санитарный дезинфектор. Это было лично мое желание, что-то поменять в жизни. Мотивация для сына, у меня есть сын, ему 12 лет. Что в армию нужно идти, не бояться, что все там будет хорошо.

Контракт можна підписати на 3 або 5 років. В обласному комісаріаті доповідають: 60% від загальної кількості таких призовників – учасники бойових дій на Донбасі. Вони мають право пройти короткострокову службу – 6 місяців або рік.

Михайло та Анатолій Поповичі, служитимуть за контрактом у ЗСУ

Не первый раз подписали контракт с 81-й бригадой. Она находится в городе Краматорске. До этого служил в мобилизации год, потом – в Национальной гвардии 3017 в разведке. В армию идут мужики, а мужики сложностей не боятся, не “косильщики” же.

А от 26 Іван Олійник служитиме вперше. Розповідає: коли почався призов, вирішив, що хоче бути військовим, як і його батько. Тож покинув роботу вчителя в школі та підписав контракт. Зазначає, що попередньо з ним працювали фахівці військкомату.

Іван Олійник, служитиме за контрактом у ЗСУ

Я проходив на комп’ютері тестування спеціалізоване. Тривало воно півтори години. Різні напрямки, тобто: на визначення характеру людини, його соціального ставлення до соціому, якихось особистісних характеристик, не забували й про інтелект, тому що я вважаю, що для військового інтелект є один з ключових.

Підписати контракт людина може віком від 18 до 60 років, пояснюють в обласному військкоматі.

Юрій Калгушкін, військовий комісар Харківського облвійськкомату

Я скажу, що у відсотковому значенні: з 18-ти до 30-ти у нас десь 43% відсотки складає. З 30-ти до 50-ти років – 35%. Ну, і інші – це 50, 60 років. В першу чергу, ми звертаємо увагу на тих кандидатів, які проходили військову службу.

Усі призовники перед підписанням контракту мають зробити тест на коронавірус, зазначає Калгушкін. Та підкреслює, що в установі дотримуються необхідних карантинних вимог: обробляють приміщення дезрозчином та стежать за наявністю антисептиків.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ніколь Костенко

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