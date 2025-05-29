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Більшість громадян ЄС підтримують допомогу Україні і вважають напад рф на Україну загрозою для блоку — Євробарометр

Більшість громадян ЄС підтримують допомогу Україні і вважають напад рф на Україну загрозою для блоку — Євробарометр

Три чверті громадян країн Євросоюзу підтримують фінансову та гуманітарну допомогу Україні, три п'ятих схвалюють військову допомогу, майже три чверті — санкції проти росії, показало велике опитування «Євробарометр».

Згідно з опублікованими в середу результатами, фінансову та гуманітарну допомогу Україні схвалюють 76% респондентів.

Закупівлю і передачу Євросоюзом Україні зброї та інших військових вантажів підтримують 59% опитаних.

Санкції проти росії схвалюють 72% європейців, а прийом українських біженців — 80%.

77% згодні, що напад росії на Україну становить загрозу і для Євросоюзу.

Крім того, опитування показало, що на думку європейців, ЄС повинен вжити заходів у середньостроковій перспективі у сфері безпеки і оборони (39%), далі йдуть економіка (29%), міграція (24%) та клімат і навколишнє середовище (24%). Водночас 44% європейських громадян вважають, що забезпечення миру і стабільності матиме найбільший позитивний вплив на їхнє життя в короткостроковій перспективі, далі йдуть забезпечення продовольства, охорони здоров'я та промислових поставок в ЄС (27%) і створення більшої кількості робочих місць (26%).

Мир (41%) залишається цінністю, яка найкраще представляє ЄС, за ним слідують демократія (33%) та повага до верховенства права, демократії та фундаментальних прав (28%).

Під час чергового, весняного «Євробарометра» з кінця березня до кінця квітня було очно опитано понад 26 тисяч жителів країн Євросоюзу і дев'яти країн-кандидаток, а також Великої Британії.

Джерело: https://t.me/znua_live/203548

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