Більшість росіян досі вважають, що західні санкції на них ніяк не впливають

Опитування "Левада-Центр".

Загальноросійське опитування показало, що кількість тих, хто переймається через санкції в рф поступово зменшується: не турбують вони 34% опитаних, не надто турбують — 30%, а тих, кого обмеження обходять у значній мірі, або дуже сильно — 18% та 15% відповідно.

Найбільше стурбованих санкціями серед респондентів старшого віку: серед опитаних від 55 років і старших таких 40%. Також переймаються обмеженнями респонденти з низькими статками (такий самий відсоток). Крім того, санкції найбільше турбують мешканців великих міст із населенням понад 500 тисяч осіб (36%) та москвичів (33%).

Разом із тим, більшість респондентів (81%) зазначають, що санкції не створили для них великих проблем. Серйозні проблеми, за власним зізнанням опитаних, обмеження створили лише для 6% росіян.

78% респондентів вважають, що санкції не вплинуть негативно на розвиток росії, а 57% навіть вважають, що вони зміцнять країну і стануть стимулом для її розвитку.

Джерело: https://t.me/znua_live/87881

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