Більшість росіян погано ставляться до України – опитування

Більшість росіян, 56 відсотків, в цілому погано ставляться до України. Про це свідчить опитування, проведене «Левада-Центром».

Добре до України ставляться 34% росіян.

Згідно спільного дослідження російського «Левада-центру» і Київського міжнародного інституту соціології, результати якого були опубліковані раніше, в Україні 77% респондентів заявили, що добре ставляться до росіян. При цьому 82% опитаних росіян заявили, що добре ставляться до українців.

Негативно до українців ставляться 13% росіян. Українців, які погано ставляться до росіян, 14%.

85% росіян негативно ставляться до керівництва України. Серед українців таку відповідь про керівництво Росії дали 69% респондентів.

Источник: radiosvoboda.org

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