Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:34
Просмотров: 91

Більшість росіян погано ставляться до України – опитування

Більшість росіян погано ставляться до України – опитування

Більшість росіян, 56 відсотків, в цілому погано ставляться до України. Про це свідчить опитування, проведене «Левада-Центром».

Добре до України ставляться 34% росіян.

Згідно спільного дослідження російського «Левада-центру» і Київського міжнародного інституту соціології, результати якого були опубліковані раніше, в Україні 77% респондентів заявили, що добре ставляться до росіян. При цьому 82% опитаних росіян заявили, що добре ставляться до українців.

Негативно до українців ставляться 13% росіян. Українців, які погано ставляться до росіян, 14%.

85% росіян негативно ставляться до керівництва України. Серед українців таку відповідь про керівництво Росії дали 69% респондентів.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Запах больших денег. Тюменский депутат предложил обязать помимо митингов согласовывать свадьбы и корпоративы
Сегодня 10:55    80
В ОРДЛО засветился новейший российский комплекс РЭБ «Тирада-2»
Сегодня 10:44    88
Facebook ужесточит борьбу с фейками перед выборами в Европарламент
Сегодня 10:23    51
Конституционный суд РФ является пособником международного преступления, — глава КС Литвы
Сегодня 10:12    62
"Диванні експерти" нав’язують думки про суцільну корупцію в оборонці - Порошенко
Сегодня 09:10    73
Как изменились зарплаты Россиян после оккупации Крыма и Донбасса
Сегодня 08:33    137
Итальянский политик, выступавший против обязательных прививок от ветрянки, заболел ветрянкой
Сегодня 08:06    88
Российские «банкиры» под прикрытием
Сегодня 07:02    152
Кремль осознает, что проигрывает выборы
Сегодня 05:55    393
«Активные подрывные усилия»: Россия вступает в финальный этап схватки за Украину
20.03.2019 10:33    310
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 