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Більшість українців хочуть, щоб Донбас після деокупації відбудовувала Росія

Більшість українців хочуть, щоб Донбас після деокупації відбудовувала Росія

Більшість українців вважають, що оплачувати відновлення окупованих територій після деокупації має Росія, як країна-агресор.

Про це свідчать результати соціологічного опитування про ситуацію на Донбасі, яке провів Київський міжнародний інститут соціології з 27 серпня до 23 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

Такої думки притримується 59,3% опитаних українців, 32,9% гадають, що це справа України, а 25,5% покладають цей обов'язок на олігархів.

Більшість українців хочуть, щоб Донбас після деокупації відбудовувала Росія

Ще 16,9% респондентів вважають, що відновлення цих територій має відбуватися за рахунок коштів, експропрійованих у бойовиків, 14,5% - за рахунок міжнародних організацій, 10,8% - за власні кошти окупованих територій, 5,7% - за кошти США, 4,6% - за кошти ЄС, 1,7% - інше, а 8,7% не змогли відповісти.

На запитання респондентів, як вони розцінюють "ДНР" і "ЛНР", 20,8% відповіли, що як терористичні організації, 16,5% - як російську окупацію української території, 15% - псевдодержавними утвореннями, 14,6% - маріонетками Кремля, 13,5% - реакцією народу на те, що відбувалося на Євромайдані, 3,8% - як незалежні держави, 0,3% - інше, а 15,6% не змогли відповісти.

Вказується, що у результаті польового етапу було зібрано 2 тис. 35 анкет. Статистична похибка не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% для показників близьких до 25% або 75%, 2% для показників близьких до 12% або 88%, 1,4% для показників близьких до 5% або 95% і 0,7% для показників близьких до 1% або 99%.

Польовий етап тривав в 110 населених пунктах у всіх областях України, крім непідконтрольних регіонів Криму і Донбасу.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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