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Боєць «Живчик» з кулеметом у люльці: історії ЗСУ

Боєць «Живчик» з кулеметом у люльці: історії ЗСУ

 Бійці впевнені, що крок за кроком вдасться звільнити країну від ворога. Бо ж і підходять до цієї «справи» серйозно, та й з креативом також в українських захисників все гаразд.

«Є у нас хлопець з позивним «Живчик». Він, коли бачить мотоцикл, то у нього аж руки трусяться», – ділиться прикордонник на псевдо «Веремей» розповідаючи про хлопця, який має неабиякий хист до креативних ідей. Адже боєць не тільки полагодив знайдений на одній з доріг під Святогірськом мотоцикл, а й запропонував встановити на ньому … кулемет.

Тож, б’ють цю нечисть наші хлопці з душею, як то кажуть «з вітерцем», не боячись куль, які нерідко свистять над ними.

А «залізний кінь» з кулеметом у люльці продовжує бути «на бойовому посту», навіть, коли його «хозяїн» на ротації.

Агентство Телевидения Новости

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