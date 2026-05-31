Boeing начала испытательные полеты беспилотного-ведомого MQ-28 Ghost Bat над Тихим океаном с американской базы Поинт Мугу в Калифорнии

(https://www.twz.com/air/mq-28-ghost-bat-now-flying-over-the-pacific-from-u-s-navy-base)

Авиабаза Поинт Мугу уже давно активно используется ВМС США для испытаний беспилотных систем, а сама Boeing параллельно участвует в программе палубных беспилотников подобного класса для американского флота.

MQ-28 постепенно начинают интегрировать в американскую инфраструктуру испытаний, хотя сам аппарат изначально создавался в Австралии в рамках программы Airpower Teaming System.

Интересно, что Ghost Bat уже летает с 2021 года и сейчас считается одним из самых продвинутых западных беспилотников из концепции ведомых для совместной работы с пилотируемой авиацией.

Сейчас MQ-28 интересен Армии США прежде всего как относительно дешевый и массовый беспилотный элемент для будущих воздушных операций против врага уровня Китая.

Такие аппараты могут выполнять разведку, РЭБ, сопровождение ударных групп и брать на себя часть рисков в зоне действия современной ПВО, при этом сами США пока заметно отстают от собственных планов по палубным беспилотникам нового поколения.

Поэтому испытания Ghost Bat на базе ВМС могут быть одним из признаков того, что американский флот начинает активнее присматриваться к уже существующим решениям вместо создания полностью новой платформы с нуля.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/97186

Новости портала «Весь Харьков»