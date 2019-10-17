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Боевое крещение украинского КАЗ “Заслон” на турецких танках (ФОТО)

Боевое крещение украинского КАЗ “Заслон” на турецких танках (ФОТО)

Отправляемые в Сирию турецкие танки М60А3 Sabra, оснащаются украинской КАЗ “Заслон”, производимой в Турции по лицензии, на мощностях Aselsan.

В не таком уж и далеком 2018 году стало известно о том, что Украина станет одним из главных поставщиков комплексов активной защиты для нужд Турции. В частности, полтора года назад рассматривались два варианта поставок КАЗ для нужд ВС Турции, а именно “Заслон” и “Шершень”, о чем я писал в статье "Украинские “Шершни” для турецких “Сабель".

Под “Саблями” я в том материале подразумевал стоящие на вооружении ВС Турции средние танки М60А3 Sabra (Сабля), а так же отметил, что именно Турция первой испытает украинские КАЗ в реальных боевых условиях. Ведь “Минские соглашения” не позволяют использовать танки на линии фронта с оккупированной частью Донбасса, а вот Турция в Сирии вполне может провести такого рода испытания.

Собственно, так оно и выходит.

В частности, с началом 9 октября операции “Источник мира” из Турции в северные районы Сирии стали перебрасывать большое количество техники, в том числе и танки М60. При этом в открытых источниках, среди множества фото и видеоматериалов стали все чаще попадаться именно М60А3 Sabra с установленной на них КАЗ “Заслон” в турецком варианте Akkor PULAT в исполнении компании Aselsan.

Что же, в скором времени, уверен, мы узнаем про эффективность данных КАЗ, тем более что нынешняя войсковая операция обещает быть более масштабной, нежели “Щит Евфрата” и “Оливковая ветвь”, а потому, комплексы активной защиты турецким танкам очень даже пригодятся.

Боевое крещение украинского КАЗ “Заслон” на турецких танках (ФОТО)

Боевое крещение украинского КАЗ “Заслон” на турецких танках (ФОТО)

Боевое крещение украинского КАЗ “Заслон” на турецких танках (ФОТО)

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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