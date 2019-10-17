Боевое крещение украинского КАЗ “Заслон” на турецких танках (ФОТО)

Отправляемые в Сирию турецкие танки М60А3 Sabra, оснащаются украинской КАЗ “Заслон”, производимой в Турции по лицензии, на мощностях Aselsan.

В не таком уж и далеком 2018 году стало известно о том, что Украина станет одним из главных поставщиков комплексов активной защиты для нужд Турции. В частности, полтора года назад рассматривались два варианта поставок КАЗ для нужд ВС Турции, а именно “Заслон” и “Шершень”, о чем я писал в статье "Украинские “Шершни” для турецких “Сабель".

Под “Саблями” я в том материале подразумевал стоящие на вооружении ВС Турции средние танки М60А3 Sabra (Сабля), а так же отметил, что именно Турция первой испытает украинские КАЗ в реальных боевых условиях. Ведь “Минские соглашения” не позволяют использовать танки на линии фронта с оккупированной частью Донбасса, а вот Турция в Сирии вполне может провести такого рода испытания.

Собственно, так оно и выходит.

В частности, с началом 9 октября операции “Источник мира” из Турции в северные районы Сирии стали перебрасывать большое количество техники, в том числе и танки М60. При этом в открытых источниках, среди множества фото и видеоматериалов стали все чаще попадаться именно М60А3 Sabra с установленной на них КАЗ “Заслон” в турецком варианте Akkor PULAT в исполнении компании Aselsan.

Что же, в скором времени, уверен, мы узнаем про эффективность данных КАЗ, тем более что нынешняя войсковая операция обещает быть более масштабной, нежели “Щит Евфрата” и “Оливковая ветвь”, а потому, комплексы активной защиты турецким танкам очень даже пригодятся.

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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