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Боевые действия на границе Харьковщины с РФ: готовится решение о введении комендантского часа в области

Боевые действия на границе Харьковщины с РФ: готовится решение о введении комендантского часа в области

В настоящее время по всей линии границы Харьковщины с РФ ведутся активные боевые действия.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

«Все наши силы направлены на защиту вашего покоя. Враг несет большие потери», — сказал он.

«В скором времени будет принято решение о введении комендантского часа на территории нашей области – с 22.00 до 06:00. О подробностях мы будем сообщать», — добавил глава ХОГА.

Агентство Телевидения Новости

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