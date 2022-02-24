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Боевые действия на границе Харьковщины с РФ: готовится решение о введении комендантского часа в области
В настоящее время по всей линии границы Харьковщины с РФ ведутся активные боевые действия.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
«Все наши силы направлены на защиту вашего покоя. Враг несет большие потери», — сказал он.
«В скором времени будет принято решение о введении комендантского часа на территории нашей области – с 22.00 до 06:00. О подробностях мы будем сообщать», — добавил глава ХОГА.
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