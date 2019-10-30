Богдан сообщил о значительном проседании рейтинга Зеленского

Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил о "проседании" рейтинга действующего главы государства Владимира Зеленского, в том числе и из-за подписания так называемой "формулы Штайнмайера".

Об этом Богдан заявил в интервью "Украинской правде".

"Не "формула Штайнмайера" получила такой негатив, не было уменьшения рейтингов, а это был просто понятный процесс - из-за освобождения пленных был огромный рост (рейтинга - ред.), он был ситуативный, он не мог держаться долго на отметке в 73 процента.

Поэтому это обычный период, когда (рейтинг - ред.) начинает со временем немного падать, он проседает, а не падает. Ценников (маркеров - ред.) может быть много: и скорость принятия законов, и различные законы дискуссионные, и земельная реформа, и "формула Штайнмайера" - это не изменило отношение общества к президенту, вообще не изменило", - заявил чиновник.

Источник: prm.ua

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