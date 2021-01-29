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Бой под Крутами: харьковчане чествовали погибших защитников Украины

Харьковчане собрались в Молодежном парке, возле памятного камня в честь воинов Украинской Повстанческой Армии. Пришли ветераны войны на Востоке страны, волонтеры, студенчество и историки. Люди уверены, у воинов Украинской повстанческой армии и молодежи, принявшей бой под Крутами, были общие мечты. О свободной и независимой Украине. И враг был общий. Потому что, несмотря на изменения общественного строя, Российская империя, большевистская Россия и впоследствии путинская Россия свои имперские амбиции ставила выше жизни, судьбы и стремлений украинцев

СВЕТЛАНА ГАЛАШКО, волонтёр

Один і той же ворог, та ж сама боротьба, та ж сама відвага, бо крутянці це їх порівнюють  з кіборгами

ЮРИЙ КОРСУНОВ, ветеран АТО

Ці події, які відбулись майже сто років тому, є для нас таким дороговказом Бо тоді на захист країни стали люди, доля країни для яких була вище за свою. Вони показали своєю мужністю, відвагою і готовністю до самопожертви, що свобода і Незалежність дається такою високою ціною

Благодаря, в том числе, и битве под Крутами, Украина впервые получила Независимость более ста лет назад

ГАЛИНА КУЦ, политолог

Ця битва дуже була важлива для Незалежності України. Тому що битва відбулась 29 січня 1918 року. А за тиждень до того було прийнято Універсал І, саме в 4 Універсалі було заявлено про Незалежність України. Тобто, якщо розібратись, наша Незалежність має більш давнє коріння, більше ста років

В Молодежном парке сегодня собрались более полусотни человек. Почтили память погибших защитников и поблагодарили тех, кто сейчас защищает Украину на фронте.

 

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