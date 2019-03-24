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Бойцы отрядов территориальной обороны провели учения на Харьковщине (ФОТО)

Бойцы отрядов территориальной обороны провели учения на Харьковщине (ФОТО)

Учения проходили в Башкировке в Чугуевском районе.

На общевойсковом полигоне 92-й отдельной механизированной бригады состоялись тактико-специальные учения с 150 военнообязанными отрядов резервной территориальной обороны Харьковщины.

По словам бойцов, учения на полигоне проводят по выходным еженедельно, но без применения оружия. Более серьезную подготовку проводят один раз в несколько месяцев.

Бойцы отрядов территориальной обороны провели учения на Харьковщине (ФОТО)

Бойцы отрядов территориальной обороны провели учения на Харьковщине (ФОТО)

В ходе полигонного обучения военнообязанные получили профессиональные навыки по тактической, инженерно-саперной и медицинской подготовке, а также выполнили стрельбы боевыми с автоматов АК-47 и пистолетов Макарова.

Бойцы отрядов территориальной обороны провели учения на Харьковщине (ФОТО)

Участники занятий – военные Харьковщины, которые подписали контракт на резервную службу.

Бойцы отрядов территориальной обороны провели учения на Харьковщине (ФОТО)

Бойцы отрядов территориальной обороны провели учения на Харьковщине (ФОТО)

Как сообщалось ранее, прием документов на поступление в военные вузы завершится 1 июня.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Листопад

Новости портала «Весь Харьков»

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