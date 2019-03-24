Бойцы отрядов территориальной обороны провели учения на Харьковщине (ФОТО)

Учения проходили в Башкировке в Чугуевском районе.

На общевойсковом полигоне 92-й отдельной механизированной бригады состоялись тактико-специальные учения с 150 военнообязанными отрядов резервной территориальной обороны Харьковщины.

По словам бойцов, учения на полигоне проводят по выходным еженедельно, но без применения оружия. Более серьезную подготовку проводят один раз в несколько месяцев.

В ходе полигонного обучения военнообязанные получили профессиональные навыки по тактической, инженерно-саперной и медицинской подготовке, а также выполнили стрельбы боевыми с автоматов АК-47 и пистолетов Макарова.

Участники занятий – военные Харьковщины, которые подписали контракт на резервную службу.

Как сообщалось ранее, прием документов на поступление в военные вузы завершится 1 июня.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Листопад

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