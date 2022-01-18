Более 800 правоохранителей Харьковщины обеспечат охрану публичного порядка на Крещение

19 января в 233 храмах города и области пройдут мероприятия, посвященные Крещению.

Для проведения религиозных обрядов оборудованы 86 открытых водохранилищ и мест для купаний.

Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие около 57 тысяч граждан.

Охрана общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий будут осуществляться 660 работниками Национальной полиции и 160 военнослужащими Нацгвардии.

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