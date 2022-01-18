Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:18
Просмотров: 203

Более 800 правоохранителей Харьковщины обеспечат охрану публичного порядка на Крещение

Более 800 правоохранителей Харьковщины обеспечат охрану публичного порядка на Крещение

19 января в 233 храмах города и области пройдут мероприятия, посвященные Крещению.

Для проведения религиозных обрядов оборудованы 86 открытых водохранилищ и мест для купаний.

Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие около 57 тысяч граждан.

Охрана общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий будут осуществляться 660 работниками Национальной полиции и 160 военнослужащими Нацгвардии.

Более 800 правоохранителей Харьковщины обеспечат охрану публичного порядка на Крещение

Более 800 правоохранителей Харьковщины обеспечат охрану публичного порядка на Крещение

Более 800 правоохранителей Харьковщины обеспечат охрану публичного порядка на Крещение

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 