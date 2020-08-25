Более половины населения области живет в Харькове

По оценке Главного Управления статистики в Харьковской области, на начало 2020 года в Харькове проживало 1,4 млн человек, или 54,2% от численности населения области.

По итогам 2019 года в Харькове принято в эксплуатацию 266,7 тыс. квадратных метров общей площади жилых зданий, что составляло 69,9% от показателя по области; обучалось 157,7 тыс. студентов, или 95,4% всех студентов области.

Городским электрическим транспортом перевезено 404,6 млн. харьковчан и гостей города. По предварительным данным, в Харькове насчитывалось 19,4 тыс. предприятий, которыми реализовано товаров и услуг на сумму 259,8 млрд.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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