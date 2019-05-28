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Более половины украинских пенсионеров получают пенсию в двух госбанках

Более половины украинских пенсионеров получают пенсию в двух госбанках

Из более 7,3 млн украинских пенсионеров, получающих пенсию через банковские учреждения, половина забирает пенсии в ПриватБанке, еще 38% - в Ощадбанке

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Так, по данным Пенсионного фонда, через банки в Украине получают пенсии 7,3 млн пенсионеров. Это составляет 64% от общего количества пенсионеров.

Более половины всех пенсионеров, получающих средства от государства на банковские счета, обслуживаются в ПриватБанке.

Клиентами Ощадбанка являются 37,8% пенсионеров.

Третьим по значимости является "Райффайзен банк Аваль". Однако его доля - 5,3% пенсионеров, получающих пенсии через банковские учреждения.

Еще 36% пенсионеров получают пенсии через Укрпочту.

Всего, по состоянию на май 2019 году в Украине учтено 11,4 млн пенсионеров. Большинство из них получают пенсии на банковские карточки.

Источник: espreso.tv

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