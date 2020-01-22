Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:20
Просмотров: 144

Более сотни харьковских домов в этом году энергомодернизируют

Более сотни харьковских домов в этом году энергомодернизируют

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, в 120 домах коммунальной формы собственности планируется выполнить энергосберегающие мероприятия в рамках сотрудничества с Государственным фондом энергоэффективности. 

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.

По его словам, работы выполнят совместно с Государственным фондом энергоэффективности.

«В этом году государство планирует уделить большое внимание энергоэффективности. Сейчас отрабатывается механизм подачи заявок для участия в программе фонда. Предварительно планируем задействовать около 120 домов коммунальной собственности, где будут выполнены энергосберегающие мероприятия. Это, в первую очередь, установка индивидуальных тепловых пунктов», - сказал Роман Нехорошков.

Директор департамента отметил, что Фонд энергоэффективности предлагает два пакета. Харьков готовит предложения по первому, рассчитанному на 800 тыс. грн на один объект, где предлагается установка ИТП, утепление кровли и окон. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: ЖКХ

Читайте ещё:

Харьковчане будут получать отдельные квитанции за доставку газа
21.01.2020 13:40    362
Харьковчане так и не увидели перерасчета за тепло
21.01.2020 08:33    334
В "ХТС" разъяснили, как делали перерасчет за тепло для харьковчан
18.01.2020 13:13    180
В «Теплосетях» разъяснили, как делали перерасчет за тепло для харьковчан
18.01.2020 06:18    459
Харьковчане задолжали водоканалу полмиллиарда
16.01.2020 07:57    107
В «Харьковводоканале» назвали дедлайн для перезаключения договоров
15.01.2020 07:52    796
В теплосетях прокомментировали изменение тарифов
15.01.2020 06:30    892
Харьковчане заплатят за тепло на 23% меньше
14.01.2020 15:55    278
Харьковчанам нужно перезаключить договора на водоснабжение
14.01.2020 10:20    514
Масштабное ЧП возле "Ocean Plaza" в Киеве. Есть пострадавшие. Что известно?
14.01.2020 09:11    306
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 