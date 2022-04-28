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Болгарія пригрозила перекрити транзит російського газу до Сербії та Угорщини
"Зробимо повний огляд контрактів з "Газпромом" – не лише про постачання палива, але і на транзит. Ми повинні показати, що односторонній шантаж – це не те відношення, яке Болгарія терпітиме", – сказав прем'єр.
Нагадаю, що через те, що Польща та Болгарія відмовилися платити за російський газ у рублях, "Газпром" перекрив їм постачання газу.
Вже не братушки?
Источник: https://t.me/Sharpreview/13412