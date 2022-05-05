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Болгарія ремонтуватиме українську військову техніку та надасть Україні гуманітарну допомогу
Відповідне рішення ухвалив парламент країни у середу.
● Парламент вирішив:
- ремонтувати українську військову техніку на оборонних підприємствах Болгарії.
- надати уряду Болгарії мандату щодо продовження підтримки членства України в ЄС,
- допомогти українцям, які втікають від війни,
- забезпечити експорт українського зерна через порт Варна,
- посилити енергетичне співробітництво,
- продовжити надавати гуманітарну допомогу Україні.
● «За» проголосували 200 депутатів. «Проти» – 16.
Источник: https://t.me/spravdi/7284