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Большая палата КС вернется к закону о люстрации

Большая палата КС вернется к закону о люстрации

23 июня Большая палата Конституционного Суда Украины продолжит рассмотрение дела о конституционности отдельных положений закона "Об очищении власти".

Источник: управление Конституционного Суда по коммуникациям и международного сотрудничества

Детали: В 10 утра во вторник Большая палата КСУ на пленарном заседании в форме устного производства продолжит рассмотрение дела по конституционному представлению:

- Верховного Суда Украины о соответствия Конституции Украины положений пункта 6 части первой, пунктов 2, 13 части второй, части третьей статьи 3 закона "Об очищении власти" от 16 сентября 2014 года;

- 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины положений частей третьей, шестой статьи 1, частей первой, второй, третьей, четвертой, восьмой статьи 3, пункта 2 части пятой статьи 5, пункта 2 Заключительных и переходных положений Закона;

- Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины положений части третьей статьи 1, пунктов 7, 8, 9 части первой, пункта 4 части второй статьи 3, пункта 2 Заключительных и переходных положений Закона;

- Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины положений части третьей статьи 4 Закона.

В частности, Верховный Суд беспокоят пункты о том, что члены Высшего совета юстиции (кроме главы ВСУ), члены Высшей квалификационной комиссии судей, глава Государственной судебной администрации Украины, его первый заместитель и заместитель не могут в течение 10 лет занимать должности, если они не менее 1 года совокупно занимали должности с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года или с 21 ноября 2013-го по 22 февраля 2014 года.

Также ВСУ хочет установить конституционность люстрации судей, которые позволяли задержать, взять под стражу или наказать участников Революции достоинства, и 5-летний запрет для них занимать должности.

Также ВСУ подал конституционное представление о 10-летнем запрета занимать должности для руководителей ГПУ, СБУ. МВД, Службы внешней разведки и т.д., если они хотя бы год работали на должностях при президенте Викторе Януковиче или с ноября 2013-го по февраль 2014 года.

Кроме того, Верховный Суд Украины интересует конституционность 10-летнего запрета занимать должности для тех, кто был агентами в КГБ СССР, КГБ УССР, КГБ других союзных республик бывшего СССР, Главного разведывательного управления Министерства обороны СССР, окончил высшие учебные заведения КГБ СССР (кроме технических специальностей).

Представление нардепов же касается, в частности, запрета занимать должности на 10 лет для тех, кто работал при Януковиче, а также параллельное применение к ним 5-летнего запрета, если они работали во время Майдана 2013-2014 годов.

Кроме того, нардепы оспаривали то, что проверке подлежит достоверность сведений в декларациях бывших руководителей высших государственных органов

Этому предшествовало: Во время рассмотрения в закрытой части пленарного заседания дела Большая палата Конституционного Суда Украины сочла необходимым выяснить дополнительные обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения дела.

Постановлением от 12 марта 2020 года с целью обеспечения полноты рассмотрения дела возобновлено рассмотрение этого дела на открытой части пленарного заседания в форме устного производства с участием представителей субъектов права на конституционное представление, Верховной Рады, президента Украины, а также с привлечением министра юстиции, его заместителя - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека, уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Предыстория:

В 2015 году 47 народных депутатов от "Оппозиционного блока" пожаловались в Конституционный суд на закон о люстрации. Также несколько представлений относительно закон в КС направил Верховный Суд.

В октябре 2019 года Европейский суд по правам человека признал незаконным увольнение по закону "Об очистке власти" 5 украинских чиновников.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: суд, Украина

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