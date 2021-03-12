"Большая стройка" в Южном: эксплуатацию отремонтированного детсада, куда приезжал Зеленский, разрешили

Проблема с введением в эксплуатацию детского сада в Южном решена, заведение примет маленьких воспитанников в ближайшее время.

Об этом сообщила глава Харьковской областной государственной администрации Айна Тимчук, передает пресс-служба ХОГА.

«11 марта Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала сертификат на ввод в эксплуатацию детского сада. Строительные работы в саду были завершены еще в октябре, но учреждение до сих пор не начало работать. Жители Южного очень долго его ждали, ведь детский сад здесь крайне необходим», - отметила она, добавив, что ожидается, что в ближайшее время дети пойдут в садик.

Напомним, строительные и ремонтные работы в Южногородском ДУЗ начались еще в 2018 году.

Как сообщалось, детский сад стал частью президентского проекта "Большая стройка". На его реконструкцию из бюджетов всех уровней, от городского до государственного, потратили более шестидесяти миллионов гривен.

Еще в октябре прошлого года работы по реконструкции старого двухэтажного корпуса и строительству нового трехэтажного корпуса детского сада были завершены. Но объект не был введен в эксплуатацию.

Агентство Телевидения Новости