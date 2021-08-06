"Большая стройка" Зеленского реконструирует главный корпус в Близнюковской ЦРБ

Работы по реконструкции Близнюковской центральной районной больницы в разгаре. Рабочие демонтировали старую шиферную кровлю и приступили к утеплению новой крыши. Кроме этого, уже восстановлено подвальное помещение с его последующим укреплением, рассказывает прораб Виталий Бугайчук.

Виталий Бугайчук, прораб строительной организации

Роботи по головному корпусу починалися з покрівлі. Стара покрівля, всі дерев’яні конструкції були демонтовані і зараз ми бачимо, що на нових дерев’яних конструкціях змонтовано профільований лист. З цього починалися роботи

В общем, внутренние работы готовы уже на половину, а наружное утепление фасада - на 80 процентов. К строительным работам ежедневно задействовано с полсотни специалистов. Сейчас в главном корпусе уже заменили основные коммуникации и сети, смонтировали новую вентиляционную систему, усилили перекрытия между подвальным помещением и 1-м этажом, заменили окна и двери, проводятся облицовочные работы.

Таких капитальных изменений медучреждение не видело с момента его сдачи в эксплуатацию, а это с полсотни лет.

Николай Глущак, зам.ген. директора КП «Близнюковская ЦРБ»

Зараз проведені роботи з облицювання, підготовка до встановлення КТ, якого раніше не було - з допомогою ХОДА і внесення змін в проекти конструкцій - буде встановлений комп’ютерний томограф, що дасть змогу Близнюківській громаді отримувати допомогу не тільки терапевтичну, але й приймати інсультних хворих і їх лікувати

На первом этаже будет размещено приемное отделение, помещения для КТ и терапевтическое отделение. На втором - современное хирургическое отделение. Восстановительные работы в больнице проходят в рамках Программы «Большая стройка», в рамках которой в прошлом году здесь уже реконструировали стационарное отделение. Результатом медики довольны, и с нетерпением ждут завершения работ в главном корпусе.

Любовь Доброник, зам. ген. директора по мед. части КП «Близнюковская ЦРБ»

Це європейський стиль, плюс у нас уже появився ліфт, на якому ми можемо підіймати хворих і палати з душовими з туалетами, так як воно повинно бути. Тут же санітарний пропускник є. З душовими, з ваннами, де ми можемо обробляти хворих важких

После реконструкции, уверяют в больнице, приемное отделение будет отвечать современным требованиям, а входные группы оборудуют пандусами.

Агентство Телевидения Новости