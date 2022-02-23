Больше, чем за 2021 год: фонду «Повернись живим» за сутки перечислили 20,5 миллионов гривен

За сутки, 22 февраля, на счета благотворительного фонда помощи ветеранам и военным «Повернись живим» поступило 20 млн 502 тыс. 560 грн.: за один день военным помогли больше, чем за весь 2021 год.

Об этом фонд сообщает на своей странице в Facebook.

«Уровень финансовой поддержки, которую фонд получил за последние несколько недель, — говорит директор фонда «Повернись живим» Тарас Чмут, — очередное свидетельство того, что Украина и украинцы готовы бороться с Россией во всех возможных формах и проявлениях. Сейчас фонд имеет сотни заявок от военных, которые мы оперативно обрабатываем, чтобы усиливать армейцев, и выигрывать государству время там, где оно не успевает».

Также в благотворительном фонде поблагодарили всех, кто помогает и будет помогать армии.

«Люди, вы невероятные! Лучший тыл! Самая сильная помощь войску!» — обратились представители фонда к тем неравнодушным, кто откликнулся на их призыв.

Агентство Телевидения Новости