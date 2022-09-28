Больше никаких полетов на россии из-за мобилизации

Авиакомпании просят Минтранс дать сотрудникам отсрочку от призыва, сообщает РБК. Представитель красноярской авиакомпании «Красавиа» сообщил, что в компании работает около 800 человек, из них почти половина подпадает под критерии мобилизации. «В случае их реальной мобилизации деятельность авиакомпании станет невозможной», — предупредил он.

Диспетчера сейчас массово получают повестки: их квалификация никого не интересует. Челобитная к министру транспорта Виталию Савельеву с просьбой об отсрочках, скорее всего, ничего не даст: стране нужно пушечное мясо.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/3439

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