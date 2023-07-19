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Больше пушечного мяса

Больше пушечного мяса

В россии приняли закон о повышении возраста пребывания в запасе на пять лет.

Для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличен до 40, 45 и 55 лет (в зависимости от разряда).

Для старших офицеров — до 65 лет, для младших — до 60 лет.

Иностранцы смогут заключить контракт о пребывании в резерве, если их обязанности не связаны с использованием гостайны.

Джерело: https://t.me/znua_live/103007

Новости портала «Весь Харьков»

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