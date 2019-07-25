Больше стричь: правительство РФ намерено радикально поднять собираемость налогов с населения

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании единого реестра населения, который задуман, чтобы собрать воедино доступные государству сведения о гражданах и радикально улучшить собираемость налогов с физлиц. «В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единый централизованный информационный ресурс, предоставляющий возможность получения полных и достоверных сведений о физическом лице, необходимых для реализации, в том числе, контрольной функции налоговых органов», — говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованной во вторник на сайте Думы, информирует finanz.ru.

В результате люди получают гигантские теневые доходы в размере от 15% до 21% ВВП, а государственные фонды — социального, медицинского и пенсионного страхования — теряют 2,3 триллиона рублей в год, жаловалась в июне вице-премьер Татьяна Голикова.

Единый реестр, как рассчитывает правительство, покончит с этой практикой. База данных по населению «обеспечит переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц», говорится в пояснительной записке. Кроме того, сведения будут использоваться для госуслуг, в экономпланировании, для стастистики, проведения выборов, а также «защиты основ конституционного строя и нравственности» россиян.

В реестр попадут, имя, фамилия и отчество; виды, номера и иные сведения о документах, удостоверяющих личность; ИНН; сведения об ИП; данные регистрации в Пенсионном фонде и фонде ОМС; сведения из служб занятости, а также об образовании и квалификации (включая номера дипломов, аттестатов и тд.); полный перечень сведений из системы госуслуг и ЗАГСов, включая не только текущее семейное положение, но и все прошлые браки и разводы, а также другие изменения гражданского состояния.

Ведение ресурса будет доверено Федеральной налоговой службе. Силовые структуры и разведка получат особые полномочия. «Федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, органами внешней разведки РФ и иными органами, уполномоченными на решение задач в области обеспечения безопасности РФ, в федеральный ресурс о населении могут вноситься сведения о населении, ранее не учтенные в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах», — говорится в законе.

В рамках реестра каждому гражданину РФ будет присвоен уникальный номер — «номер записи федерального ресурса о населении» (НЗФРН). Исключения по внесению в базу будут сделаны лишь для лиц, сведения о которых будут признаны гостайной. Их включение в реестр «исключается». Все прочие данные «подлежат постоянному хранению, их изъятие и уничтожение не допускается», говорится в законе.

Доступ к информации получат органы государственной власти всех уровней, вплоть до муниципального, а также суды, органы прокуратуры, следствия и дознания, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, службы налогового контроля, а также органы, ответственные за контроль оборота наркотиков и миграции.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2022 года. Создание реестра должно быть завершено к 31 декабря 2025 года.

Источник: sprotyv.info

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