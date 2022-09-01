Большинство не может ошибаться, не так ли?

По поводу "это виноват режим, а не народ". К 1 сентября 1939 в НСДАП было 5,5 млн членов, в ее женской организации - 2,3 млн, в Гитлерюгенд и Союзе немецких девушек – 8,7 млн, в Национал-социалистической народной благотворительности - 14 млн, в Германском трудовом фронте - 22 млн.

Были там и люди вроде Александра Дугина, протестантские пасторы, выступающие против тлетворного влияния Запада и пропагандирующие идею "народной общности", которую затем подхватили нацисты, трансформировав ее в ключевой лозунг Ein Volk, ein Reich, ein Führe.

Если почитать письма и дневники немцев, написанные в сентябре 1939, почти во всех сквозит полная уверенность в том, что Германия была вынуждены вторгнуться в Польшу ради самообороны из-за провокаций со стороны Запада и агрессивных замыслов поляков. "Оборонительная война"™. v1.0

@Segozavr

Джерело: facebook.com

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