Борги в червневій платіжці: у якому разі вимагати перерахунку

Невикористаними субсидіями за жовтень 2018 – січень 2019 року субсидіанти мали право скористатися до кінця опалювального сезону, тобто протягом лютого – квітня 2019-го.

Станом на березень 2019 року на рахунках у субсидіантів у надавачів комунальних послуг були невикористані суми субсидій (так звана переплата), громадяни мали право платити менше – на суму невикористаної державної допомоги. Якщо домогосподарство економило чи отримало субсидію заднім числом за ті місяці, коли оплата комунальних рахунків відбувалася власними грошима, воно мало право вимагати зменшеної платіжки за лютий на суму невикористаної житлової субсидії.

Це право гарантовано постановою Кабміну № 848. Якщо на рахунках накопичилася чимала переплата, домогосподарство могло розраховувати на ці кошти й у квітні.

Отже, борги, які виставили в червні 2019 року таким домогосподарствам надавачі комунальних послуг, незаконні, повідомляє Міністерство соціальної політики. Якщо станом на травень в особистих кабінетах субсидіантів була переплата, а в червні з’явився борг, це привід для одержувачів житлових субсидій вимагати в газовиків, тепловиків та інших надавачів комунальних послуг перерахунку.

«Дізнатися причину походження боргу можна, запросивши в комунальників помісячну роздруківку з інформацією, яка соціальна норма на вас поширюється, скільки газу, води, тепла, світла фактично спожило ваше домогосподарство, скільки сплачено, а скільки зекономлено. На основі цих даних можна визначити правомірність виставлення заборгованості та причин її виникнення», – повідомили в Мінсоцполітики.

Червневі платіжки за газ, електроенергію, воду та опалення в одержувачів субсидії з мінусом можливі лише в трьох ситуаціях. По-перше, заборгованість у червневій платіжці могла з’явитися в тих людей, які за травень не сплатили рахунків за комунальні послуги. По-друге, сім’ї, які споживають більше за надані їм соціальні нормативи, повинні доплатити за фактично спожиту послугу понад норму.

По-третє, якщо в субсидіанта до початку опалювального сезону (2018–2019) була накопичена і не сплачена протягом зими заборгованість – її не покриває субсидія, і субсидіант повинен сплатити.

Источник: slk.kh.ua

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