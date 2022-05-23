Борис Джонсон написав листа українським дітям

Він розповів, як йому було сумно побачити порожні вулиці Києва під час свого візиту:

"Після вторгнення багато хто з вас був змушений покинути свої будинки. Ви залишили сім'ю, друзів, домашніх тварин, іграшки та все, що знайоме, шукаєте притулку на станціях метро, у віддалених містах і навіть в інших країнах. Я не можу собі уявити, наскільки важким мав би бути цей рік для вас".

Джонсон запевнив дітей, що вони не самотні і мають "мільйони друзів по всьому світу":

"Я всім серцем сподіваюся, що незабаром ви зможете повернутися в свої будинки, у свої школи, у свої сім'ї. І що б не сталося, скільки б часу це не зайняло, ми у Британії ніколи вас не забудемо і завжди пишатися тим , що можемо називати вас своїми друзями".

Мені здається, до Джонсона лише одна людина так щиро ставилась до України - і це був Джон МакКейн. Дякуємо, Борисе!

Источник: https://t.me/Sharpreview/14113

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