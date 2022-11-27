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Борис Джонсон розпочав збір коштів на допомогу лікарням України

Борис Джонсон розпочав збір коштів на допомогу лікарням України

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про початок різдвяного збору коштів на медикаменти та обладнання, які передадуть українським лікарням.

Про це повідомляє видання Sky News.

Як зазначається, Джонсон звернувся до громадян Британії з проханням взяти участь у зборі коштів.

«Жоден бинт чи ліжко, які ви профінансуєте, не пропадуть даремно у найважчій роботі з відновлення прекрасної, хороброї України. Слава Україні, британський народ на вашому боці, у це Різдво і завжди», - заявив екс-прем'єр.

Головна мета збору - допомогти українським госпіталям, де лікують поранених і хворих та які ризикують залишитися без життєво важливих медикаментів та обладнання вже найближчими тижнями.

При цьому, збір коштів Джонсон оголосив спільно з компанією Circle Health, яка є найбільшим незалежним постачальником медичних товарів до британських медустанов.

Згідно з даними видання, команда українських лікарів, яка працює у Circle Health у Британії, інформує компанію про головні потреби своїх колег на батьківщині.

Нагадаємо, що Джонсону надали звання Почесного громадянина Києва.

Зазначимо, що Джонсон за час повномасштабної війни тричі приїжджав до Києва. Хто ще зі світових лідерів відвідував столицю у воєнний час (станом на кінець жовтня), можна дізнатися з інфографіки «Слово і діло».

Водночас, новий прем'єр Великої Британії Ріші Сунак також уже побував в Україні. Під час візиту 19 листопада він анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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