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Бородянский рассказал, чем будет заниматься Уполномоченный по защите украинского языка

Бородянский рассказал, чем будет заниматься Уполномоченный по защите украинского языка

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский очертил функции Уполномоченного по защите украинского языка

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По словам Бородянского, сейчас идет конкурс на должность Уполномоченного по защите государственного языка, однако его функции необходимо расширить.

"Должность называется "Уполномоченный по защите украинского языка". И прописано в законе, что он должен делать. И в законе это направлено более как действительно защита. Я считаю, что надо эту функцию расширить. Это должна быть не только защита, но и адвокация, популяризация украинского языка. Поэтому я ищу сейчас человека, людей, которые смогут это сделать. У нас есть несколько кандидатур. Надо просто до конца согласовать с ними изменение их жизни и вынести решения Кабмина", - сказал Бородянский.

Напомним, 4 сентября в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоялся открытый конкурс на должность Уполномоченного по защите государственного языка для представления его на утверждение правительством.

Источник: espreso.tv

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Темы: кабмин

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