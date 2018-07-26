Боротьба з контрабандою лісу: Климпуш-Цинцадзе пояснила накладене Порошенком вето на закон

За словами віце-прем'єра, Порошенко наклав вето на консервацію схем і збагачення їхніх вигодоотримувачів

Президент України Петро Порошенко наклав вето на закон щодо запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів, щоб зруйнувати схеми незаконного збагачення.

Про це написала у Facebook віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Українські популісти пробили чергове дно. Огидно від реакції критиків Президента на його вето з пропозиціями на закон № 5495, яким "заслужені рятівники лісів" знову хочуть убити двох зайців: посприяти зароблянню брудних грошей і створити проблеми у наших взаєминах з ЄС", – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Вона додала, що один мораторій на вирубування лісу вже є, і завдяки такій "турботі" галузь пішла в тінь.

"Ліси рубають і так само вивозять за кордон, от тільки на папері вони називаються дровами... Величезні гроші ідуть поза бюджетом і цементують чорні схеми... виробники і далі скаржаться на брак сировини через відсутність прозорого ринку, і мораторій скаламутив там воду ще більше", – акцентувала Климпуш-Цинцадзе.

Звертаючись до критиків президентського вето закону № 5495, вона закликала їх не брехати про те, що Президент наклав вето на боротьбу з контрабандою.

"Президент наклав вето на консервацію схем і збагачення їхніх вигодоотримувачів. Адже його зауваження стосуються не норм закону про посилення відповідальності за рубки – ці зміни і Президент, і уряд підтримують. Так, необхідно вирішувати проблему через жорсткий облік деревини, підвищення кримінальної відповідальності за незаконні вирубки та "чорний" продаж, через пріоритизацію екологічних завдань. І це ні в кого не викликає заперечень. Президент чітко вказав на причини свого рішення, а саме на грубе порушення наших угод із СОТ і ЄС", – наголосила віце-прем'єр.

На переконання Климпуш-Цинцадзе, під виглядом порятунку екології популізм намагається попіаритися на біді, яка справді є нагальною і вимагає від нас рішучих дій.

"Рішучих, але не таких незграбних, як чинять популісти, зображуючи Україну безвідповідальним партнером, де бажання товстосумів стоять вище за національні інтереси та міжнародні домовленості. Тому можу дати лише пораду - укотре ідучи на телекамери з маніпуляціями про захист лісів, хай ретельніше обтрушують тирсу з своїх дорогих костюмів", – резюмувала віце-премє'р.

Як повідомлялося, Президент Петро Порошенко ветував закон, який передбачає обмеження річного обсягу заготівлі необроблених лісоматеріалів 25 млн кубометрів на час дії мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів і введення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу.

Також Порошенко запропонував парламенту виключити пункт про тимчасову заборону вивезення паливної деревини з ветованого ним закону, спрямованого на збереження українських лісів і запобігання контрабанді необроблених лісоматеріалів.

Источник: 5.ua

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