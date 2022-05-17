Боррель не бачить зв’язку між євроінтеграцією України та Західних Балкан

Не існує жодного прямого зв’язку із процесом входження до ЄС країн Західних Балкан, який уже триває певну кількість років, та з опрацюванням заявки України на набуття членства.

Про це у Брюсселі за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

Повний запис підсумкової пресконференції Борреля оприлюднено на мультимедійному порталі Євросоюзу.

«Немає жодного зв’язку між тим, що процес входження Західних Балкан тривав певну кількість років, та із запитом на членство, на набуття статусу кандидата від України, Грузії та Молдови. Єврокомісія вивчає ці три запити, і представить невдовзі - дуже швидко за нашими стандартами - свою думку. Я кажу «дуже швидко», тому що процедури такого роду тривають роками», - сказав Боррель.

Він зауважив, що кожна з країн-кандидатів проходить через формальну процедуру, першими етапами якої є отримання, заповнення та надання опитувальника щодо готовності до членства в ЄС та виконання необхідних критеріїв, на підставі якого Єврокомісія має опрацювати та представити свою думку щодо такого подання.

«У випадку з Україною цей етап був здійснений зі швидкістю світла, якщо порівнювати з іншими процесами. Але в обох випадках – і для Західних Балкан, і для інших, процес ґрунтується на правилах, країни мають бути демократичними та повинні виконати умови. Ми хочемо зробити це так швидко, як це можливо, але маємо почекати, поки Єврокомісія представить свою думку, яку я не можу випереджати. Але не існує жодного зв’язку між процесом входження до ЄС Західних Балкан та запитом від України», - додав Високий представник ЄС.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого Європейський Союз та його члени виявили щиру солідарність з Україною, надали їй потужну політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу, створили гідні умови для мільйонів українських біженців, переважно – жінок і дітей, що шукали на території ЄС порятунку від путінських ракет та артилерійських обстрілів.

Президент Володимир Зеленський, виходячи з мужності українського народу у боротьбі за власну свободу та за європейські цінності свободи й демократії, подав заявку на вступ України до ЄС. Україна вже заповнила два опитувальники - щодо виконання політичних Копенгагенських критеріїв та щодо відповідності правових норм ЄС (Acquis communautaire). Ці документи перебувають у Європейській Комісії на етапі опрацювання.

Источник: ukrinform.ua

Фото: picdrop.com

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