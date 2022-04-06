Глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель заявил, что с начала войны в Украине Евросоюз заплатил РФ за энергоресурсы 35 млрд евро, тогда как Украине на оборону выделил 1 млрд евро.

"Мы должны продолжать вооружать Украину. Нужно меньше аплодисментов и больше помощи", - цитирует Борреля The Guardian.

По его словам, сумма в 1 миллиард евро может казаться большой, но это не так.

"1 миллиард евро — это то, что мы платим Путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему 35 миллиардов евро.

Сравните это с 1 миллиардом евро, который мы дали Украине в виде вооружений", - указал Боррель.

Начало доходить?

Источник: telegram

Автор: Helgi Sharp

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