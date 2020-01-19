Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:32
Просмотров: 79

Босния законодательно обязалась не оккупировать Луну

Босния законодательно обязалась не оккупировать Луну

Парламент Боснии и Герцеговины в четверг ратифицировал договор, по которому страна обязалась не оккупировать Луну и другие небесные тела, а также не применять ядерное оружие в космосе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Slobodna Evropa.

Утвержденный документ - это международный договор о принципах, регулирующих деятельность стран в области разведки и использования космоса, включая Луну и другие небесные тела.

Кроме того, этим договором Босния и Герцеговина обязуется не использовать ядерное оружие в космосе.

В договоре указано, что Вселенная, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению на основании претензий на суверенитет. Также она не может быть присвоена путем оккупации или любыми другими средствами.

Преимущества ратификации договора Боснией и Герцеговиной будут заключаться в частности в том, что ее космонавты смогут использовать оборудование и космические аппараты, когда отправятся в космос.

Это международное соглашение, и некоторые законодатели говорят, что сейчас оно не является приоритетом. Большинство депутатов, опрошенных RSE в фойе здания парламента, даже не знали, что документ обязывает страну не занимать Луну и другие небесные тела.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мільярдер шукає жінку для подорожі на Місяць
14.01.2020 09:22    211
Американский школьник помог NASA открыть планету, которая вращается вокруг двух звезд
12.01.2020 10:32    177
Гліб Лозино-Лозинський і його «Буран»
12.01.2020 07:50    225
Falcon 9 вывела на околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников
08.01.2020 09:50    151
«Космическая сверхдержава» выполнила только половину намеченных на 2019 год пусков
28.12.2019 09:28    157
Роскосмос отменил распиаренный запуск ракеты Ангара: что случилось
24.12.2019 09:20    311
Стартап українця Firefly планує "вбити ринок" найдешевшими доставками у космос
11.12.2019 06:44    202
Найден микроорганизм, употребляющий в пищу только упавшие метеориты
09.12.2019 09:42    211
Здобутки підприємств космічної галузі України у 2019-му році
08.12.2019 08:03    215
Орбитальный отель для космических туристов Aurora заработает в 2024 году
06.12.2019 08:47    189
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 