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БпЛА, «глушилки» та боєприпаси до Iris-Т – Німеччина відправила Україні додаткову допомогу
Про надання пакету військової підтримки йдеться (https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514) на сайті уряду ФРН.
До пакету входять:
● 30 бронетранспортерів Dingo.
● 18 датчиків та «глушилок» для захисту від БпЛА.
● 18 розвідувальних безпілотників.
● Ракети для ЗРК Iris-Т.
● П'ять великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh.
● Три навантажувачі.
Джерело: https://t.me/spravdi/20603