БпЛА, «глушилки» та боєприпаси до Iris-Т – Німеччина відправила Україні додаткову допомогу

Про надання пакету військової підтримки йдеться (https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514) на сайті уряду ФРН.

До пакету входять:

● 30 бронетранспортерів Dingo.

● 18 датчиків та «глушилок» для захисту від БпЛА.

● 18 розвідувальних безпілотників.

● Ракети для ЗРК Iris-Т.

● П'ять великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh.

● Три навантажувачі.

Джерело: https://t.me/spravdi/20603

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