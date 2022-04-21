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Breaking News из США. Новый пакет помощи Украине

Breaking News из США. Новый пакет помощи Украине

Президент Джо Байден выступил в Белом Доме с заявлением о новом пакете помощи Украине:

1) $800 миллионов на новый пакет военной помощи, включающий тяжёлую артиллерию (президент упомянул десятки гаубиц) и снаряды для нее;

2) $500 миллионов будет перечислено в качестве безвозмездной помощи в бюджет Украины;

3) США продолжат предоставление Украине данных разведки, необходимых для успешной борьбы с захватчиками.

4) С сегодняшнего дня будет действовать программа приема в США беженцев из Украины, имеющих родственников в США или поддержку неправительственных организаций, помогающих беженцам.

Президент объявил также, что с сегодняшнего дня российским кораблям будет запрещено заходить в американские порты.

Джо Байден сказал, что поскольку $3.5 миллиарда, выделенные в бюджете на 2022 год Конгрессом на прямую военную помощь Украине, которыми может распоряжаться президент, почти исчерпаны, он обратится к Конгрессу с просьбой выделить новые ассигнования на следующей неделе.

Джо Байден выразил уверенность в том, что путину никогда не удастся установить контроль над Украиной, что он потерпит в Украине поражение. Президент выразил восхищение смелостью и мужеством народа Украины. Всесторонняя поддержка Украины со стороны США остается и будет оставаться неизменной.

Другие подробности в очередной сводке новостей из США вечером по американскому времени.

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

Новости портала «Весь Харьков»

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