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БРЕМ-4РМ уперше візьме участь у військовому параді

БРЕМ-4РМ уперше візьме участь у військовому параді

Броньована ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-4РМ виробництва Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О.О. Морозова (ХКБМ), що входить до складу ДК «Укроборонпром», вперше візьме участь у військовому параді до Дня Незалежності України.

БРЕМ-4РМ виконана на базі БТР-4 та оснащена баштовим краном вантажопідйомністю 3,0 т, зварювальним обладнанням, а також лебідкою з тяговим зусиллям 9 т.

За допомогою цієї машини підрозділи ЗСУ здатні вести технічну розвідку на полі бою вдень і вночі, за різних погодних і кліматичних умов; ремонтувати пошкоджену бронетехніку; витягати її у разі застрягання; буксирувати у найближчі укриття; проводити вантажопідйомні, зварювально-різальні роботи тощо.

Окрім БРЕМ-4РМ у параді візьмуть участь ще два бронетранспортери розробки ХКБМ: БММ-4С та БТР-4Е.

БММ-4С – броньована водоплавна медична машина, яка може приймати від 4 до 10 поранених. Машина створена на базі БТР-4Е та оснащена медичним обладнанням, ношами, контейнерами для медикаментів, термоконтейнерами, контейнерами для систем штучного дихання, дефібриляції та переливання крові.

Високоманевровий бронетранспортер БТР-4Е – це плаваюча бойова машина, на базі якої створено ціле сімейство машин (командирська, командно-штабна, медична, ремонтно-евакуаційна тощо). Бронетранспортер БТР-4Е є суто українською розробкою, що пройшла повний цикл від «чистого аркуша» до постановки на озброєння, нині серійно випускається в Україні, планово надходить до підрозділів Збройних сил України та Нацгвардії, поступово замінюючи бронетранспортери, що залишились у спадок від Радянського Союзу. Бойове хрещення БТР-4Е відбулося у червні 2014 року при проведенні Антитерористичної операції в районі Слов’янська.

БТР-4Е здатний виконувати бойові завдання при температурі навколишнього середовища від −40 °С до + 55 °С. Його корпус захищений від ураження зі стрілецької зброї за стандартами НАТО відповідно до STANAG 4569. На машині встановлені пристрої захисту від дії вражаючих чинників ядерного вибуху, отруйливих речовин, бактеріальних засобів і від радіоактивного пилу під час руху на зараженій місцевості.

БРЕМ-4РМ уперше візьме участь у військовому параді

БРЕМ-4РМ уперше візьме участь у військовому параді

Источник: ukroboronprom.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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