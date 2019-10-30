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Brexit: лейбористи підтримають запропоновані прем’єром Джонсоном дострокові вибори

Brexit: лейбористи підтримають запропоновані прем’єром Джонсоном дострокові вибори

Лідер британських лейбористів Джеремі Корбін заявив, що його партія підтримає проведення дострокових загальних виборів, коли уряд консерватора Бориса Джонсона звернеться до парламенту з пропозицією призначити голосування на 12 грудня.

За словами Корбіна, його вимога зняти з порядку денного вихід Великої Британії з Євросоюзу без угоди «зараз виконана» – після того, як ЄС погодився продовжити термін договірного оформлення Brexit до 31 січня 2020 року.

Але Корбін прямо не сказав, чи підтримає запропонований урядом законопроєкт про параметри виходу країни з ЄС.

28 жовтня пропозиція прем’єр-міністра Великої Британії Боріса Джонсона провести дострокові парламентські вибори 12 грудня не набрала достатньо голосів під час голосування у Палаті громад.

Наступні планові вибори у Британії мають відбутися в 2022 році.

28 жовтня Європейський союз погодився відкласти Brexit до 31 січня наступного року. Боріс Джонсон наполягав на виході Британії з ЄС 31 жовтня, навіть якщо Лондону і Брюсселю не вдасться укласти угоду, однак парламентарі таку можливість заблокували.

Источник: radiosvoboda.org

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