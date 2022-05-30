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Брифінг начальника штабу спецпідрозділу «KRAKEN» при Міноборони Костянтина Немічева

Брифінг начальника штабу спецпідрозділу «KRAKEN» при Міноборони Костянтина Немічева

Начальник штабу спецпідрозділу "КРАКЕН" — Костянтин Немічев, на брифінгу в Kharkiv Media Hub, розповідав про нашу діяльність

Трохи інформації з брифінгу:

● Спецпідрозділ почав підготовку до можливого повномасштабного вторгнення, за пів року до 24 лютого. Ми робили вишколи, де ветерани полку "АЗОВу" та офіцери ГУР ділились своїм досвідом з цивільними. В перші дні ми мобілізували 900 людей серед тих, хто пройшов курс вишколів.

● Зараз, всі наші люди офіційно оформлені та отримують соціальний захист і всю необхідну амуніцію аби зберегти своє життя та мати можливість захищати нашу Україну.

● Про полонених, чи можна вже повертатись в Харків та іноземців які воюють на нашому боці можна подивитись на записі брифінгу:

P.S. Вчора у Харкові офіційно сформовано підрозділ ССО «АЗОВ» Харків. Це ще один наш бойовий підрозділ, що буде діяти на Харківщині та звільняти нашу землю від окупантів.Командиром підрозділу призначено Анатолія Сидоренко.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/62340

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