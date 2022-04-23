Брифінг радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича

● Ворог продовжує зосереджуватися на напрямі Слов'янськ-Краматорськ і намагається просуватися до Гуляйполя.

● Армія РФ проводить активні штурмові дії та шукає слабкі місця України, але нічого не вдається.

● Ворог намагається придушити опір захисників Маріуполя на «Азовсталі», відновив авіаудари по території заводу та оборони наших військ. Наші захисники тримаються, незважаючи ні на що, і навіть роблять контралазки.

● Харківська область – звільнено три населені пункти.

● Херсонський напрямок: армія РФ намагається вийти до меж області. Командир жене війська Росії вперед, що відображається на втратах супротивника.

Источник: https://t.me/c/1386337921/4074

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