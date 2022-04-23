Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:44
Просмотров: 97

Брифінг радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича

Брифінг радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича

● Ворог продовжує зосереджуватися на напрямі Слов'янськ-Краматорськ і намагається просуватися до Гуляйполя.

● Армія РФ проводить активні штурмові дії та шукає слабкі місця України, але нічого не вдається.

● Ворог намагається придушити опір захисників Маріуполя на «Азовсталі», відновив авіаудари по території заводу та оборони наших військ. Наші захисники тримаються, незважаючи ні на що, і навіть роблять контралазки.

● Харківська область – звільнено три населені пункти.

● Херсонський напрямок: армія РФ намагається вийти до меж області. Командир жене війська Росії вперед, що відображається на втратах супротивника.

Источник: https://t.me/c/1386337921/4074

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Зупинити ядерний тероризм рф: Україна озвучила вимогу до МАГАТЕ
Сегодня 14:42    33
Залужний закликав утриматися від публічних оцінок бойових дій
Сегодня 14:26    52
Російські окупанти в шоці від опору, який їм чинять українські захисники (АУДІО)
Сегодня 14:12    77
В квазіутворенні «ДНР» практично не залишилось «народних міліціонерів»
Сегодня 13:58    95
Экспоненциальное убожество Homo Putinus
Сегодня 13:15    125
Шмигаль про підсумки візиту до США.
Сегодня 12:49    137
Ворог вивів з кримської бази у Чорне море чотири субмарини
Сегодня 10:46    171
Франция отправит Украине самоходные артиллерийские установки: заявление Макрона
Сегодня 10:33    140
Маріуполь: з'явилося нове відео з підземелля "Азовсталі"
Сегодня 10:20    175
В Харькове вчера обстреляли несколько спальных районов
Сегодня 10:06    284
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 