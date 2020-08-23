Бригаде Нацгвардии присвоили имя бойца из Харьковской области, героически погибшего на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил имя погибшего на Востоке Украины Сергея Михальчука 4-й бригаде оперативного назначения Нацгвардии и вручил орден «Золотая Звезда», которым был удостоен павший воин посмертно, сестре Героя Украины.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Глава государства также вручил боевые знамена и ленты к ним командирам частей, которые получили почетные наименования за боевые заслуги, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение поставленных задач личным составом.

«Символично, что именно в этот день будут вручены боевые флаги и присвоены почетные наименования воинских частей Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. На них замелькают ленты с именами выдающихся личностей. Как в прошлом, так и нашего времени. Одним из них является сержант Сергей Михальчук, Герой Украины. К большому сожалению - посмертно», - сказал Владимир Зеленский во время церемонии поднятия Государственного флага Украины на военном аэродроме в Василькове Киевской области.

Глава государства также сообщил, что Четвертая бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины получает почетное наименование «имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука».

Президент присвоил звание Героя Украины Сергею Михальчуку 25 марта 2020 за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и верность военной присяге.

Напомним, 21-летний нацгвардеец погиб 14 декабря 2019 года на Донбассе в результате артобстрела. При взрыве сержант прикрыл собой побратима.

Агентство Телевидения Новости