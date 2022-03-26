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Бригади «Тепломереж» замінюють пошкоджені обстрілами трубопроводи

Бригади «Тепломереж» замінюють пошкоджені обстрілами трубопроводи

Бригади КП «Харківські теплові мережі» локалізують та усувають дефекти на магістральних і внутрішньобудинкових мережах в усіх районах міста.

Як повідомили на підприємстві, робітники замінюють пошкоджені обстрілами трубопроводи, ремонтують, перевіряють та запускають у роботу котельні, налагоджують роботу центральних і індивідуальних теплових пунктів, які здатні давати тепло. «Битва за тепло триває та не припиняється ні вдень, ні вночі. Незважаючи на нескінченні обстріли, працівники «Харківських теплових мереж» роблять усе можливе й неможливе, щоб забезпечити місто теплом», – зазначили у КП «ХТМ».

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