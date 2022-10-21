Британія, Німеччина і Франція закликали ООН розслідувати постачання Іраном дронів до РФ

Велика Британія, Франція та Німеччина у п’ятницю закликали ООН розслідувати звинувачення у використанні Росією безпілотників іранського походження для нападу на Україну.

Про це, як пише “Європейська правда“, повідомляє Reuters.

Якщо звинувачення будуть доведені, таке постачання можу бути порушенням Резолюції Ради Безпеки ООН 2231.

“Ми вітали б проведення розслідування групою Секретаріату ООН, відповідальною за моніторинг виконання Резолюції РБ ООН 2231, і готові підтримати роботу Секретаріату в проведенні технічного та неупередженого розслідування”, – йдеться в листі трьох країн, які разом відомі як група E3, поширеному серед членів Ради Безпеки ООН, з яким ознайомилося агентство.

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські “Шахед-136”, а російські сили використовують їх під назвою “Герань”. Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.

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