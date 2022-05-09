Британія та Канада оголосили нові санкції проти Росії та Білорусі



Канада вводить санкції проти ще 21 особи з росії, у тому числі олігархів і наближених до путінського режиму.

А також вводить санкції проти 19 осіб у російському оборонному секторі та п’яти організацій за надання непрямої або прямої підтримки російським військовим.

Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі на суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів, який стосується торгівлі.

Джерело: сайт уряду Британії

Деталі: Як зазначають у британському уряді, цей пакет санкцій "має на меті ще більше послабити військову машину Путіна".

"Це призведе до того, що загальна вартість товарів, які цілком чи частково підпали під імпортно-експортні санкції після початку незаконного вторгнення Росії в Україну, перевищить 4 мільярди фунтів стерлінгів", – сказано у повідомленні уряду.

Вказується, що мито буде підвищено на 35%.

Нові імпортні мита охоплюватимуть товари на суму 1,4 мільярда фунтів стерлінгів, включаючи платину і паладій, "щоб завадити Путіну фінансувати свої військові зусилля".

Це пов’язано з тим, що Росія є однією з провідних країн-виробників платини і паладію, експорт яких залежить від Британії.

Крім того, країна заборонить експорт до Росії деяких хімікатів, пластику, гуми і техніки загальною вартістю 250 млн фунтів.

Источник: pravda.com.ua

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