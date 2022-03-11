Британія ввела санкції проти 386 депутатів Держдуми Росії

Велика Британія оголосила про заморожування активів і заборону на поїздки 386 депутатів російської Думи, які проголосували за "незалежність" псевдореспублік Донбасу.

Нові санкції заборонять людям зі списку подорожувати до Британії, отримувати доступ до активів, якщо вони є на території країни, і вести тут бізнес.

"Ми націлені на тих, хто причетний до незаконного вторгнення Путіна в Україну, і тих, хто підтримує цю варварську війну. Ми не послабимо тиск і будемо продовжувати закручувати гайки російській економіці через санкції", – заявила глава МЗС Британії Ліз Трасс.

Після російського вторгнення Британія запровадила санкції проти понад 500 ключових російських фізичних осіб, організацій та дочірніх компаній, внаслідок чого загальна кількість одиниць, що підпадають під санкції Британії, досягла 800.

Источник: pravda.com.ua

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