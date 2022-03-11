Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:52
Просмотров: 141

Британія ввела санкції проти 386 депутатів Держдуми Росії

Велика Британія оголосила про заморожування активів і заборону на поїздки 386 депутатів російської Думи, які проголосували за "незалежність" псевдореспублік Донбасу.

Нові санкції заборонять людям зі списку подорожувати до Британії, отримувати доступ до активів, якщо вони є на території країни, і вести тут бізнес.

"Ми націлені на тих, хто причетний до незаконного вторгнення Путіна в Україну, і тих, хто підтримує цю варварську війну. Ми не послабимо тиск і будемо продовжувати закручувати гайки російській економіці через санкції", – заявила глава МЗС Британії Ліз Трасс.

Після російського вторгнення Британія запровадила санкції проти понад 500 ключових російських фізичних осіб, організацій та дочірніх компаній, внаслідок чого загальна кількість одиниць, що підпадають під санкції Британії, досягла 800.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Китай присоединился к западным санкциям: два крупнейших банка ограничили сделки с РФ
26.02.2022 12:36    1412
У Європарламенті пропонують поступово виключити Росію із економіки Євросоюзу
23.02.2022 10:00    417
Вчені Шотландії заявили про знахідку рештків "найбільшого у світі птерозавра юрського періоду"
23.02.2022 09:49    789
МЮ відмовився летіти російською авіалінією на матч Ліги чемпіонів проти Атлетіко
23.02.2022 09:39    1078
Британія ввела санкції проти російських банків і олігархів
23.02.2022 06:15    369
Німеччина зупиняє запуск "Північного потоку 2" - Шольц
23.02.2022 06:07    361
Бренсон знову закликав світ підтримати Україну, згадавши Будапештський меморандум
21.02.2022 06:15    327
Безусловный базовый доход для всех – утопия, но страны продолжают экспериментировать
19.02.2022 10:48    420
Покупатели начали отказываться от российской нефти из-за угрозы санкций
19.02.2022 07:44    470
США і Великобританія помітили перекидання нових військ РФ до України
18.02.2022 09:23    448
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 