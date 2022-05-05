Британія заборонила експорт послуг до рф та ввела санкції проти пропагандистів

Про це йдеться у заяві глави МЗС Британії Ліз Трасс.

● російські підприємства більше не зможуть користуватися британськими бухгалтерськими, управлінськими та PR-послугами світового класу, на які припадає 10% російського імпорту в цих секторах.

Ведення бізнесу з режимом путіна є моральним банкрутством і допомагає фінансувати його військову машину, яка завдає значних страждань по всій Україні, – зазначила Трасс.

● До санкційного списку потрапити 63 особи, більшість пов‘язані з основними кремлівськими медіа. Усім заморозять активи та заборонять в‘їзд до Британії.

Источник: https://t.me/spravdi/7278

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