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Британія заборонила експорт послуг до рф та ввела санкції проти пропагандистів
Про це йдеться у заяві глави МЗС Британії Ліз Трасс.
● російські підприємства більше не зможуть користуватися британськими бухгалтерськими, управлінськими та PR-послугами світового класу, на які припадає 10% російського імпорту в цих секторах.
Ведення бізнесу з режимом путіна є моральним банкрутством і допомагає фінансувати його військову машину, яка завдає значних страждань по всій Україні, – зазначила Трасс.
● До санкційного списку потрапити 63 особи, більшість пов‘язані з основними кремлівськими медіа. Усім заморозять активи та заборонять в‘їзд до Британії.
Источник: https://t.me/spravdi/7278