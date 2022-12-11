Британия, Италия и Япония создадут истребитель нового поколения

Возможно, так будет выглядеть новый истребитель "Темпест"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о новом совместном с Италией и Японией проекте по созданию многоцелевого истребителя следующего поколения "Темпест".

Новый истребитель, оснащенный самым современным вооружением, планируется ввести в строй уже в середине 2030-х.

Свое название он получил в честь одного из самых мощных истребителей времен Второй мировой войны, британского "Хоукер Темпест".

Новый "Темпест" призван заменить многоцелевой истребитель четвертого поколения "Тайфун", который был создан еще в 1980-е годы, но до сих пор стоит на вооружении многих стран, в том числе и Великобритании.

Работа над новым истребителем уже ведется. Перед конструкторами поставлена задача создать боевую машину, которая будет отличаться высокой скоростью и маневренностью в сочетании со скрытностью.

Самолет будет оснащен самым современным электронным оборудованием, в том числе мощным компьютером с функциями искусственного интеллекта, который сможет прийти на помощь пилоту в экстренных ситуациях, требующих принятия сложных и мгновенных решений.

Теоретически такой истребитель сможет летать даже в режиме полного автопилота. К тому же он будет способен нести на борту гиперзвуковые ракеты.

Проекты таких масштабов призваны поднять обороноспособность страны на качественно новый уровень и ведут к созданию новых рабочих мест, что хорошо для экономики, однако и стоят они очень дорого. К примеру, разработка истребителя F35 стала самым дорогостоящим проектом в истории Пентагона.

Не удивительно, что Британия была открыта для международного сотрудничества. Первой к ней присоединилась Италия. Желание Японии принять участие в проекте было встречено с особым энтузиазмом, поскольку Лондон укрепляет партнерство с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне усиления военных амбиций Китая.

Программа по создания нового истребителя остается открытой и для новых участников. В принципе, к ней могут присоединиться Франция, Германия и Испания, которые сейчас работают над собственным совместным проектом, а также США.

Первую фазу программы по разработке нового истребителя премьер-министр Риши Сунак официально запустил в пятницу во время посещения базы Королевских ВВС Конингсби в Линкольншире.

"Безопасность Соединенного Королевства как сегодня, так и для будущих поколений, всегда будет играть первостепенную роль для нашего правительства, - заявил премьер-министр накануне посещения базы. - Вот почему нам всегда нужно быть на острие развития оборонных технологий, опережая тех, кто желает нам зла. Международное партнерство с Италией и Японией, о котором мы объявляем сегодня, призвано сделать именно это и еще раз подчеркнуть, что безопасность Евро-Атлантического и Азиатско-Тихоокеанского регионов неразделимы".

"Новое поколение разрабатываемого нами боевого самолета защитит нас и наших союзников во всем мире, взяв за основу силу нашей ведущей оборонной промышленности, поможет создать новые рабочие места и спасти человеческие жизни", - подчеркнул Риши Сунак.

Джерело: bbc.com

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