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Британия, Нидерланды, Дания, Польша, Чехия, Словакия, Эстония, Литва и Латвия подписали "Таллинскую декларацию"

Британия, Нидерланды, Дания, Польша, Чехия, Словакия, Эстония, Литва и Латвия подписали Таллинскую декларацию

Британия, Нидерланды, Дания, Польша, Чехия, Словакия, Эстония, Литва и Латвия подписали "Таллинскую декларацию", в которой обязались совместно поддерживать Украину в её переходе от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли, а также продолжать предоставлять Украине беспрецедентную помощь, в частности, основные боевые танки, тяжёлую артиллерию, средства ПВО, боеприпасы и БМП для обороны Украины.

Министры обороны 9 стран также призвали других членов НАТО и своих партнёров "последовать этому примеру и как можно быстрее передать свои собственные пакеты помощи для обеспечения победы Украины не поле боя в 2023 году.

Текст декларации размещён (https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-the-tallinn-pledge) на официальном сайте британского Парламента. Под декларацией размещён список переданной Украине военной помощи от каждой из стран.

Воу. Неожиданный и мощный политический шаг.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/10492

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