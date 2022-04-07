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Британия передаст Украине бронеавтомобили типа Mastiff или Chakal - The Times

Британия передаст Украине бронеавтомобили типа Mastiff или Chakal - The Times

Mastiff — тяжелобронированная патрульная машина 6-х полного привода, перевозящая 8 военнослужащих плюс 2 члена экипажа. Она подходит для дорожного патрулирования и колонн. Mastiff имеет максимальную скорость 90 км/ч, вооружен новейшими оружейными системами, включая 7,62-мм пулемет общего назначения, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет или 40-мм автоматический гранатомет.

Автомобили типа Chakal, могут использоваться как разведывательные или дальнобойные патрульные.

Кроме того, издание со ссылкой на источник сообщает, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения обучения.

Источник: telegram

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