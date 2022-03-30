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Сегодня 15:15
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Британия созывает конференцию для сбора оружия для Украины

Британия созывает конференцию для сбора оружия для Украины

Созывает ее министр обороны Бен Уоллес. Мероприятие назначено на 31 марта и призвано привлечь больше летального оружия для Украины.

"Посмотрим, что мы можем собрать со всего мира, чтобы гарантировать, что россия не добьется успеха в своей незаконной оккупации и вторжении в суверенную страну", - сказал Уоллес.

Ещё Британия готова сыграть роль в предоставлении Украине гарантий безопасности - если получит от Киева соответствующее обращение. Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

"Мы будем рады сыграть в этом роль, если украинское правительство попросит нас об этом", - сказала она.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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